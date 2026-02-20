سلام: مبادرة «سوا بالصيام» بالتعاون مع 28 سوبرماركت موزعين على 180 نقطة تهدف إلى خفض أسعار 21 سلعة غذائية أساسية بنسبة تتراوح بين 15٪ و20٪

الصحة: قتيلان في الغارة الإسرائيلية على عين الحلوة

الصحة: قتيلان في الغارة الإسرائيلية على عين الحلوة

سلام: لمكافحة محاولات بعض التجار والمحتكرين استغلال الموضوع لرفع الأسعار باشر مفتشو حماية المستهلك التابعون لوزارة الاقتصاد تكثيف جولاتهم على السوبرماركت والأفران وسنحيل جميع المخالفين إلى القضاء