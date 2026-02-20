الصحة: قتيلان في الغارة الإسرائيلية على عين الحلوة

التالي

سلام: حققنا زيادة بنسبة 54٪ في إيرادات الدولة من 3.89 مليار دولار عام 2024 إلى 6 مليارات دولار عام 2025 وليس بفرض ضرائب جديدة بل من خلال تحصيل أفضل للضرائب الحالية وتحسين الجباية وضبط الحدود والمرافئ