سلام: في موازنة 2026 رفعت النفقات إلى 6 مليارات دولار لتغطية الصحة والتعليم والمعاشات والأمن لكن لتأمين 800 مليون دولار إضافية للرواتب نحتاج إلى مصادر تمويل جديدة

التالي

سلام: طبّقنا الحجر الجمركي على المتهربين ومنعوا من الإستيراد وسنستكمل مسح الأملاك البحرية والنهرية بفعل زيادة التعديات وتجدّدها ومن لن يدفع ما يتوجّب عليه سيلاحق أمام القضاء