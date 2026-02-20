سلام: أصدرنا أوامر تحصيل لأصحاب المقالع والكسارات بمبالغ تتجاوز المليار دولار وكثير منهم من أصحاب النفوذ الذين يزايدون علينا حول الإصلاحات نحذرهم من ضرورة تصحيح أوضاعهم سريعاً وإلا سنلاحقهم قضائياً لتحصيل حقوق الدولة وهي حقوق كل المواطنين

سلام: في موازنة 2026 رفعت النفقات إلى 6 مليارات دولار لتغطية الصحة والتعليم والمعاشات والأمن لكن لتأمين 800 مليون دولار إضافية للرواتب نحتاج إلى مصادر تمويل جديدة

سلام: حققنا زيادة بنسبة 54٪ في إيرادات الدولة من 3.89 مليار دولار عام 2024 إلى 6 مليارات دولار عام 2025 وليس بفرض ضرائب جديدة بل من خلال تحصيل أفضل للضرائب الحالية وتحسين الجباية وضبط الحدود والمرافئ