برّي لـ "الشرق الأوسط": من يريد التأجيل عليه أن يتحمل مسؤوليته ولا يرميها على الآخرين

"الشرق الأوسط": بري أبلغ سفراء اللجنة "الخماسية" بأنه لا يؤيد تأجيل الانتخابات النيابية تقنياً أو التمديد للبرلمان

برّي لـ"الشرق الأوسط": كنتُ أول من ترشّح لخوض الانتخابات لقطع الطريق على من يحاول تحميلي مسؤولية تأجيلها التقني أو التمديد للبرلمان وإلصاق التهمة بي شخصياً