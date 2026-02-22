الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"الشرق الأوسط": بري أبلغ سفراء اللجنة "الخماسية" بأنه لا يؤيد تأجيل الانتخابات النيابية تقنياً أو التمديد للبرلمان

خبر عاجل
2026-02-22 | 10:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
&quot;الشرق الأوسط&quot;: بري أبلغ سفراء اللجنة &quot;الخماسية&quot; بأنه لا يؤيد تأجيل الانتخابات النيابية تقنياً أو التمديد للبرلمان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
"الشرق الأوسط": بري أبلغ سفراء اللجنة "الخماسية" بأنه لا يؤيد تأجيل الانتخابات النيابية تقنياً أو التمديد للبرلمان

خبر عاجل

الأوسط":

سفراء

اللجنة

"الخماسية"

تأجيل

الانتخابات

النيابية

تقنياً

التمديد

للبرلمان

برّي لـ "الشرق الأوسط": من يريد التأجيل عليه أن يتحمل مسؤوليته ولا يرميها على الآخرين
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

أميركا وإيران الى محطة ثالثة من التفاوض الأسبوع الطالع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

لحظة تاريخية في أسيزي : العالم إلى جانب مار فرنسيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

من حضن مفقود إلى ظاهرة عالمية: قصة Punch القرد الصغير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

Bad Bunny يواصل إشعال الجدل السياسي بعد السوبر بول

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
10:26

برّي لـ "الشرق الأوسط": من يريد التأجيل عليه أن يتحمل مسؤوليته ولا يرميها على الآخرين

LBCI
خبر عاجل
10:26

برّي لـ"الشرق الأوسط": كنتُ أول من ترشّح لخوض الانتخابات لقطع الطريق على من يحاول تحميلي مسؤولية تأجيلها التقني أو التمديد للبرلمان وإلصاق التهمة بي شخصياً

LBCI
خبر عاجل
04:31

مصادر دبلوماسية عربية للـLBCI: الولايات المتحدة ستمثل في اجتماع القاهرة بإسم يحدد لاحقا علما أن السفير عيسى لا يمكنه مغادرة بيروت لأسباب إدارية داخلية مرتبطة بتسيير عمل السفارة في ظل غياب نائب السفير

LBCI
خبر عاجل
2026-02-21

معلومات للـLBCI: توجيه أكثر من ٥٠ دعوة لدول ومنظمات للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-12-08

رغم حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية... رئيس وزراء بريطانيا يطلق حساباً على "تيك توك"

LBCI
اسرار
2026-01-29

أسرار الصحف 30-1-2026

LBCI
أخبار دولية
00:29

ترامب: سأرسل سفينة مستشفى إلى غرينلاند

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-17

الرئيس عون عقد لقاءات سياسية ونيابية ونقابية: التفاوض لتثبيت الامن والاستقرار ولا يعني استسلاما

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

أميركا وإيران الى محطة ثالثة من التفاوض الأسبوع الطالع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

لحظة تاريخية في أسيزي : العالم إلى جانب مار فرنسيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

من حضن مفقود إلى ظاهرة عالمية: قصة Punch القرد الصغير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

Bad Bunny يواصل إشعال الجدل السياسي بعد السوبر بول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

واشنطن تشتعل: المحكمة تُسقِط رسوم ترامب… والأخير يردّ بحرب جمركية جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

لبنان وإثيوبيا: إطار قانوني جديد لتنظيم استقدام العاملات الأثيوبيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

قبيل اجتماع القاهرة: هذه مهام قوى الامن الداخلي وحاجاتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هجوم استباقي: إسرائيل تهدد بردّ واسع على حزب الله

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:22

مقدمة النشرة المسائية 22-02-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:00

أقدمت على سرقة مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار أميركي... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها

LBCI
فنّ
06:44

وفاة ممثل هوليوودي شهير بعد صراع مع المرض عن عمر 53 عاما

LBCI
حال الطقس
02:14

كتل هوائية باردة ورطبة اليوم وغدا مع أمطار محلية

LBCI
أخبار دولية
00:11

تنديد عربي بتصريحات هاكابي عن حق لإسرائيل في قسم كبير من الشرق الأوسط

LBCI
أخبار لبنان
04:35

مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: الأسعار لا تزال على حالها

LBCI
أمن وقضاء
03:27

جهود متواصلة لضابطة شتورا في الجمارك لحماية السلامة الغذائية ومكافحة التهريب... وهذا ما جرى ضبطه

LBCI
أمن وقضاء
07:07

الجيش: توقيف 3 مواطنين في إطار ملاحقة المتورطين في الاتجار بالأسلحة والمخلّين بالأمن

LBCI
أخبار دولية
00:34

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجومين على الجيش السوري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More