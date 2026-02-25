مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران

التالي

سلام من الافطار في السراي: نلتقي اليوم بعد مرور عام على نيل حكومتنا ثقة البرلمان وبدء عملها ولقد كانت سنة غير عادية من حيث الأحداث والتحديات فلبنان خرج من حرب مدمرة إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة