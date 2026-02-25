سلام من الافطار في السراي: نلتقي اليوم بعد مرور عام على نيل حكومتنا ثقة البرلمان وبدء عملها ولقد كانت سنة غير عادية من حيث الأحداث والتحديات فلبنان خرج من حرب مدمرة إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة

التالي

سلام: في نهاية العام المنصرم أنجز الجيش المرحلة الأولى من الخطّة جنوب نهر الليطاني وهي المرة الأولى منذ عام 1969 التي تستعيد فيها قواتنا المسلحة السيطرة العملانية الكاملة على هذه المنطقة فلها منّا أكبر تحية