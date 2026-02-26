سلام: قادرون على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح في غضون 4 اشهر اذا تأمنت الظروف المناسبة

سلام: هناك حاجة لـ"الميكانيزم" طالما لم تتوقف الاعمال العدائية والجانب الاميركي حدد ثلاثة مواعيد جديدة لانعقادها ومهمة السفير كرم لم تنته

نواف سلام: نحن لا نحتاج أحدا ليحضنا على اجراء الانتخابات "وما حدا يقلي ما قمت بواجباتي" ولا أحد من السفراء الأجانب قال لي "عمول انتخابات أو ما تعمل"