الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
12
o
متن
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
12
o
متن
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام: هناك حاجة لـ"الميكانيزم" طالما لم تتوقف الاعمال العدائية والجانب الاميركي حدد ثلاثة مواعيد جديدة لانعقادها ومهمة السفير كرم لم تنته
خبر عاجل
2026-02-26 | 11:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سلام: هناك حاجة لـ"الميكانيزم" طالما لم تتوقف الاعمال العدائية والجانب الاميركي حدد ثلاثة مواعيد جديدة لانعقادها ومهمة السفير كرم لم تنته
خبر عاجل
لـ"الميكانيزم"
طالما
تتوقف
الاعمال
العدائية
والجانب
الاميركي
ثلاثة
مواعيد
جديدة
لانعقادها
ومهمة
السفير
التالي
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم 8 معسكرات تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في بعلبك
سلام: قادرون على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح في غضون 4 اشهر اذا تأمنت الظروف المناسبة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:12
الجيش: توقيف شخض في وادي خالد متورط في عملية خطف سوريين
أخبار لبنان
13:12
الجيش: توقيف شخض في وادي خالد متورط في عملية خطف سوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
جولة ثالثة من المفاوضات بين واشنطن وطهران… النووي على الطاولة والصواريخ الباليستية عقدة الخلاف
تقارير نشرة الاخبار
13:03
جولة ثالثة من المفاوضات بين واشنطن وطهران… النووي على الطاولة والصواريخ الباليستية عقدة الخلاف
0
عالم الطبخ
12:54
الستروغونوف باللحمة وحلوى المانغا والبسكويت... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
12:54
الستروغونوف باللحمة وحلوى المانغا والبسكويت... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 26-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 26-2-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
11:44
نواف سلام عن تعيين غراسيا قزي: لستُ وزيرا للمالية لأرشحها وليست مرشحتي ولا خياري السياسي ولكن كان هناك توافقا سياسيا وواففت عليه
خبر عاجل
11:44
نواف سلام عن تعيين غراسيا قزي: لستُ وزيرا للمالية لأرشحها وليست مرشحتي ولا خياري السياسي ولكن كان هناك توافقا سياسيا وواففت عليه
0
خبر عاجل
11:39
سلام: نأمل بأن يكون هناك حد ادنى من العقلانية والوطنية ونحن بغنى عن مساندة ايران وبحاجة لسنوات للنهوض من تبعات مغامرة اسناد غزة و"يا ريتها اسندت غزة"
خبر عاجل
11:39
سلام: نأمل بأن يكون هناك حد ادنى من العقلانية والوطنية ونحن بغنى عن مساندة ايران وبحاجة لسنوات للنهوض من تبعات مغامرة اسناد غزة و"يا ريتها اسندت غزة"
0
خبر عاجل
11:37
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم 8 معسكرات تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في بعلبك
خبر عاجل
11:37
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم 8 معسكرات تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في بعلبك
0
خبر عاجل
11:32
سلام: قادرون على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح في غضون 4 اشهر اذا تأمنت الظروف المناسبة
خبر عاجل
11:32
سلام: قادرون على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح في غضون 4 اشهر اذا تأمنت الظروف المناسبة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:11
الرئيس عون التقى الفرزلي ووليم طوق وبطرس حرب وتشديد على التمسك باجراء الانتخابات النيابية في موعدها
أخبار لبنان
09:11
الرئيس عون التقى الفرزلي ووليم طوق وبطرس حرب وتشديد على التمسك باجراء الانتخابات النيابية في موعدها
0
أخبار لبنان
12:25
سلام: نحن بغنى عن مساندة ايران ولا أحد من السفراء الأجانب قال لي "عمول انتخابات أو ما تعمل"
أخبار لبنان
12:25
سلام: نحن بغنى عن مساندة ايران ولا أحد من السفراء الأجانب قال لي "عمول انتخابات أو ما تعمل"
0
آخر الأخبار
11:46
رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل استقبل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي النائب آلان عون حيث جرى البحث في المستجدات والتطورات على الساحة المحلية
آخر الأخبار
11:46
رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل استقبل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي النائب آلان عون حيث جرى البحث في المستجدات والتطورات على الساحة المحلية
0
منوعات
2026-02-21
بعد أكثر من قرن على اندثارها… عودة 150 سلحفاة عملاقة إلى موطنها الأصلي في غالاباغوس
منوعات
2026-02-21
بعد أكثر من قرن على اندثارها… عودة 150 سلحفاة عملاقة إلى موطنها الأصلي في غالاباغوس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
جولة ثالثة من المفاوضات بين واشنطن وطهران… النووي على الطاولة والصواريخ الباليستية عقدة الخلاف
تقارير نشرة الاخبار
13:03
جولة ثالثة من المفاوضات بين واشنطن وطهران… النووي على الطاولة والصواريخ الباليستية عقدة الخلاف
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 26-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 26-2-2026
0
أخبار لبنان
07:30
الحكومة تقرّ معظم جدول الأعمال وتناقش تعزيز الإيرادات
أخبار لبنان
07:30
الحكومة تقرّ معظم جدول الأعمال وتناقش تعزيز الإيرادات
0
أخبار دولية
02:33
الرئيس الإيراني يؤكد مجددا معارضة طهران لصنع أسلحة نووية
أخبار دولية
02:33
الرئيس الإيراني يؤكد مجددا معارضة طهران لصنع أسلحة نووية
0
أخبار دولية
01:27
روبيو يعتبر أن رفض ايران بحث برنامجها للصواريخ البالستية يمثل "مشكلة كبيرة"
أخبار دولية
01:27
روبيو يعتبر أن رفض ايران بحث برنامجها للصواريخ البالستية يمثل "مشكلة كبيرة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
Brainrot: حين يضعف تركيزك مع كل scroll
تقارير نشرة الاخبار
13:52
Brainrot: حين يضعف تركيزك مع كل scroll
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قطاعُ النحلِ والعسلِ في الجنوب... واقعٌ مدمّرٌ بعدَ القصف الإسرائيليّ
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قطاعُ النحلِ والعسلِ في الجنوب... واقعٌ مدمّرٌ بعدَ القصف الإسرائيليّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:35
خبر سار للبنانيين في الانتشار...
أخبار لبنان
07:35
خبر سار للبنانيين في الانتشار...
2
حال الطقس
01:55
منخفض جوي يؤثر على لبنان… ورياح شديدة البرودة مساء
حال الطقس
01:55
منخفض جوي يؤثر على لبنان… ورياح شديدة البرودة مساء
3
أمن وقضاء
10:23
أوهمها بأنه سيقوم بإصلاح السيارة وقام بنشل محفظتها... وقوى الأمن تعمّم صورته
أمن وقضاء
10:23
أوهمها بأنه سيقوم بإصلاح السيارة وقام بنشل محفظتها... وقوى الأمن تعمّم صورته
4
خبر عاجل
05:46
عون وسلام وقعا مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي
خبر عاجل
05:46
عون وسلام وقعا مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي
5
أخبار لبنان
04:42
"الترشّح على الانتخابات بيبلّش بخطوة".. تعرّفوا على المستندات المطلوبة وطريقة تقديم الطلب
أخبار لبنان
04:42
"الترشّح على الانتخابات بيبلّش بخطوة".. تعرّفوا على المستندات المطلوبة وطريقة تقديم الطلب
6
أمن وقضاء
03:23
قوى الأمن: تحرير مخطوف وتوقيف الخاطف في ببنين
أمن وقضاء
03:23
قوى الأمن: تحرير مخطوف وتوقيف الخاطف في ببنين
7
أخبار لبنان
14:07
التيار الوطني الحر يردّ على بيان وزير الطاقة
أخبار لبنان
14:07
التيار الوطني الحر يردّ على بيان وزير الطاقة
8
خبر عاجل
10:19
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يهاجم في هذه الأثناء بنى تحتية تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة بعلبك
خبر عاجل
10:19
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يهاجم في هذه الأثناء بنى تحتية تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة بعلبك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More