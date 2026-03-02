تحذير من أدرعي الى سكان حارة حريك: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وعليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له

وجه المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرا الى إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له في حي حارة حريك.



وقال: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الإسرائيلي بقوة على المدى الزمني القريب. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".