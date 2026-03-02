أ.ف.ب: الجيش الإسرائيلي يقول إنه يعمل على اعتراض صواريخ جديدة أطلقت من إيران

حزب الله: المواجهة حق مشروع وما قامت به المقاومة الإسلامية هو رد فعل على العدوان لحسابات وطنية بالدرجة الأولى

تحذير من أدرعي الى سكان حارة حريك: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وعليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له