غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

رويترز نقلا عن الجيش الإسرائيلي: نقصف مراكز قيادة حزب الله ومخازن أسلحته في بيروت

حزب الله: المواجهة حق مشروع وما قامت به المقاومة الإسلامية هو رد فعل على العدوان لحسابات وطنية بالدرجة الأولى