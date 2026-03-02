الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رويترز نقلا عن الجيش الإسرائيلي: نقصف مراكز قيادة حزب الله ومخازن أسلحته في بيروت
خبر عاجل
2026-03-02 | 18:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رويترز نقلا عن الجيش الإسرائيلي: نقصف مراكز قيادة حزب الله ومخازن أسلحته في بيروت
خبر عاجل
الجيش
الإسرائيلي:
مراكز
قيادة
ومخازن
أسلحته
بيروت
التالي
أدرعي لسكان حارة حريك: عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له
غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:00
"جبان وغير مبرر"... السعودية تدين الهجوم الإيراني "الغاشم" على السفارة الأميركية في الرياض
أخبار دولية
06:00
"جبان وغير مبرر"... السعودية تدين الهجوم الإيراني "الغاشم" على السفارة الأميركية في الرياض
0
خبر عاجل
06:00
المدير العام للصليب الاحمر جورج كتانة للـLBCI: لدينا 5000 متطوّع في الاسعاف ولدينا خدمات نقّالة من أجل مراكز الايواء ونحن على استعداد وجهوزية
خبر عاجل
06:00
المدير العام للصليب الاحمر جورج كتانة للـLBCI: لدينا 5000 متطوّع في الاسعاف ولدينا خدمات نقّالة من أجل مراكز الايواء ونحن على استعداد وجهوزية
0
آخر الأخبار
05:56
الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأردنية عمان للمرة الثانية في غضون ساعة
آخر الأخبار
05:56
الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأردنية عمان للمرة الثانية في غضون ساعة
0
أخبار لبنان
05:56
الأمم المتحدة: نحو 30 ألف نازح على الأقل في لبنان إثر الغارات الإسرائيلية
أخبار لبنان
05:56
الأمم المتحدة: نحو 30 ألف نازح على الأقل في لبنان إثر الغارات الإسرائيلية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:00
المدير العام للصليب الاحمر جورج كتانة للـLBCI: لدينا 5000 متطوّع في الاسعاف ولدينا خدمات نقّالة من أجل مراكز الايواء ونحن على استعداد وجهوزية
خبر عاجل
06:00
المدير العام للصليب الاحمر جورج كتانة للـLBCI: لدينا 5000 متطوّع في الاسعاف ولدينا خدمات نقّالة من أجل مراكز الايواء ونحن على استعداد وجهوزية
0
خبر عاجل
05:33
النائب سامي الجميّل من قصر بعبدا: حان الوقت لطرد السفير الايراني من لبنان وقطع العلاقات الديبلوماسيّة مع ايران لأن "هَو الجماعة تسبّبوا بالحرب على لبنان"
خبر عاجل
05:33
النائب سامي الجميّل من قصر بعبدا: حان الوقت لطرد السفير الايراني من لبنان وقطع العلاقات الديبلوماسيّة مع ايران لأن "هَو الجماعة تسبّبوا بالحرب على لبنان"
0
خبر عاجل
05:29
الجميّل: نريد القيام بجهد استثنائي لنؤكد للعالم كله ان الدولة اللبنانية اخذت زمام المبادرة
خبر عاجل
05:29
الجميّل: نريد القيام بجهد استثنائي لنؤكد للعالم كله ان الدولة اللبنانية اخذت زمام المبادرة
0
خبر عاجل
05:25
النائب سامي الجميّل من قصر بعبدا: كنّا نفضّل أن تأتي قرارات الحكومة منذ فترة وليس الآن ولكن افضل أن تأتي متأخّرة من أن لا تأتي أبدًا والعبرة في التنفيذ
خبر عاجل
05:25
النائب سامي الجميّل من قصر بعبدا: كنّا نفضّل أن تأتي قرارات الحكومة منذ فترة وليس الآن ولكن افضل أن تأتي متأخّرة من أن لا تأتي أبدًا والعبرة في التنفيذ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:17
هيئة البث الإسرائيلية: خلال 3 أيام قصفنا أكثر من 800 هدف وهذا يتجاوز ما قصفناه في حرب حزيران الماضي
آخر الأخبار
13:17
هيئة البث الإسرائيلية: خلال 3 أيام قصفنا أكثر من 800 هدف وهذا يتجاوز ما قصفناه في حرب حزيران الماضي
0
أخبار لبنان
2026-03-01
بيان صادر عن وزيرة التربية
أخبار لبنان
2026-03-01
بيان صادر عن وزيرة التربية
0
آخر الأخبار
05:40
المتحدث باسم الخارجية القطرية: مخزوننا من صواريخ الاعتراض لم ينضب ولدينا ما يكفي للتعامل مع الخطر المستمر
آخر الأخبار
05:40
المتحدث باسم الخارجية القطرية: مخزوننا من صواريخ الاعتراض لم ينضب ولدينا ما يكفي للتعامل مع الخطر المستمر
0
أخبار لبنان
2026-01-21
الكتائب: لحصر السلاح قبل الانتخابات
أخبار لبنان
2026-01-21
الكتائب: لحصر السلاح قبل الانتخابات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:13
ربيع الأمين للـLBCI: إدارة الصراع في لبنان خاطئة فنحن نحارب الاحتلال بالقوة لا بالعقل… والحزب ساهم في التحرير واخذ لبنان رهينة
أخبار لبنان
04:13
ربيع الأمين للـLBCI: إدارة الصراع في لبنان خاطئة فنحن نحارب الاحتلال بالقوة لا بالعقل… والحزب ساهم في التحرير واخذ لبنان رهينة
0
أخبار دولية
03:51
إسرائيل تعلن بدء العملية البرية داخل الأراضي اللبنانية… إليكم التفاصيل
أخبار دولية
03:51
إسرائيل تعلن بدء العملية البرية داخل الأراضي اللبنانية… إليكم التفاصيل
0
خبر عاجل
02:36
مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل
خبر عاجل
02:36
مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل
0
أخبار لبنان
19:13
هبة نصر للـLBCI: إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر لتقوم بما تريد أن تقوم به في لبنان لما يسمى "إنهاء المهمّة"... ومطار بيروت خطُّ أحمر من قبل الأميركيين
أخبار لبنان
19:13
هبة نصر للـLBCI: إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر لتقوم بما تريد أن تقوم به في لبنان لما يسمى "إنهاء المهمّة"... ومطار بيروت خطُّ أحمر من قبل الأميركيين
0
أخبار لبنان
15:36
إسرائيل عازمة على توسيع هجماتها على لبنان... هذا ما قالته آمال شحادة للـLBCI
أخبار لبنان
15:36
إسرائيل عازمة على توسيع هجماتها على لبنان... هذا ما قالته آمال شحادة للـLBCI
0
أخبار لبنان
14:28
نزوح والاف المواطنين على الطرقات…
أخبار لبنان
14:28
نزوح والاف المواطنين على الطرقات…
0
أخبار لبنان
14:21
كيف يُقرأ دخول حزب الله على خط الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية أميركياً؟
أخبار لبنان
14:21
كيف يُقرأ دخول حزب الله على خط الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية أميركياً؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
لمن لم يتابع: ماذا حصل في اليوم الثالث من الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:17
لمن لم يتابع: ماذا حصل في اليوم الثالث من الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية؟
0
حال الطقس
14:15
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
14:15
إليكم حال الطقس في لبنان...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:55
ردًا على سلام... بيان من النائب محمد رعد
خبر عاجل
11:55
ردًا على سلام... بيان من النائب محمد رعد
2
خبر عاجل
06:59
تحذير اسرائيلي لسكان برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
06:59
تحذير اسرائيلي لسكان برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت
3
خبر عاجل
23:21
انذار إسرائيلي الى سكان الحدث: من أجل سلامتكم عليكم إخلاء هذه المباني فورا
خبر عاجل
23:21
انذار إسرائيلي الى سكان الحدث: من أجل سلامتكم عليكم إخلاء هذه المباني فورا
4
خبر عاجل
22:52
انذار اسرائيلي عاجل الى سكان بلدات في الجنوب
خبر عاجل
22:52
انذار اسرائيلي عاجل الى سكان بلدات في الجنوب
5
خبر عاجل
22:47
انذار الى سكان الغبيري وحارة حريك في الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
22:47
انذار الى سكان الغبيري وحارة حريك في الضاحية الجنوبية
6
اقتصاد
02:32
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:32
ارتفاع في أسعار المحروقات...
7
خبر عاجل
19:09
أدرعي لسكان حارة حريك: عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له
خبر عاجل
19:09
أدرعي لسكان حارة حريك: عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له
8
خبر عاجل
02:36
مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل
خبر عاجل
02:36
مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More