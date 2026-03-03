أدرعي لسكان حارة حريك: عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له

#عاجل ‼️إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له في حي حارة حريك



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/VK599Vmqp7 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 3, 2026

وجه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له في حي حارة حريك.وقال: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الإسرائيلي بقوة على المدى الزمني القريب. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".