غارات اسرائيلية استهدفت كفرملكي وقعقعية الجسر والزرارية

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر في تل أبيب الكبرى والقدس وعسقلان وأسدود بعد رصد إطلاق صواريخ

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر في تل أبيب الكبرى والقدس وعسقلان وأسدود بعد رصد إطلاق صواريخ

الأمن العام اللبناني: توقيف 3 أشخاص غير لبنانيين اعترفوا بتزويد الجيش الإسرائيلي بمعلومات أمنية حساسة تسببت بخسائر كبيرة وقد أُحيلوا إلى القضاء المختص