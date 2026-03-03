الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر في تل أبيب الكبرى والقدس وعسقلان وأسدود بعد رصد إطلاق صواريخ

التالي

عون أمام أعضاء "اللجنة الخماسية": القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء امس بحفظ حق الدولة اللبنانية وحدها دون غيرها في حصر قرار السلم والحرب بيدها وحظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون هو قرار سيادي ونهائي لا رجوع عنه