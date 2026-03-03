الأخبار
عون أمام أعضاء "اللجنة الخماسية": القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء امس بحفظ حق الدولة اللبنانية وحدها دون غيرها في حصر قرار السلم والحرب بيدها وحظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون هو قرار سيادي ونهائي لا رجوع عنه

2026-03-03 | 04:28
عون أمام أعضاء &quot;اللجنة الخماسية&quot;: القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء امس بحفظ حق الدولة اللبنانية وحدها دون غيرها في حصر قرار السلم والحرب بيدها وحظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون هو قرار سيادي ونهائي لا رجوع عنه
عون أمام أعضاء "اللجنة الخماسية": القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء امس بحفظ حق الدولة اللبنانية وحدها دون غيرها في حصر قرار السلم والحرب بيدها وحظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون هو قرار سيادي ونهائي لا رجوع عنه

عون: إطلاق الصواريخ امس في اتجاه الأراضي المحتلة كان من خارج منطقة جنوب الليطاني التي ينتشر فيها الجيش اللبناني الذي يقوم بدوره كاملا في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق اللبنانية
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر في تل أبيب الكبرى والقدس وعسقلان وأسدود بعد رصد إطلاق صواريخ
06:07

الحرس الثوري الإيراني: أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر على الولايات المتحدة وإسرائيل

LBCI
خبر عاجل
06:06

غارة إسرائيليّة استهدفَت منزلًا في بلدة فرون في الجنوب

LBCI
آخر الأخبار
06:05

المدير العام للصليب الأحمر جورج كتانة: الصليب الأحمر لا يزال موجودا من شبعا إلى صور على الخط الأزرق ونعمل مع الوزارات المعنية بخصوص مراكز الإيواء ونحن على جهوزية كبيرة وقد اتخذنا جميع الاحتياطات اللازمة

LBCI
آخر الأخبار
06:05

الحرس الثوري الإيراني: قواتنا البحرية نفذت الموجة الخامسة عشرة ضد أهداف للجيش الأميركي في المنطقة

خبر عاجل
06:06

غارة إسرائيليّة استهدفَت منزلًا في بلدة فرون في الجنوب

LBCI
خبر عاجل
06:00

المدير العام للصليب الاحمر جورج كتانة للـLBCI: لدينا 5000 متطوّع في الاسعاف ولدينا خدمات نقّالة من أجل مراكز الايواء ونحن على استعداد وجهوزية

LBCI
خبر عاجل
05:33

النائب سامي الجميّل من قصر بعبدا: حان الوقت لطرد السفير الايراني من لبنان وقطع العلاقات الديبلوماسيّة مع ايران لأن "هَو الجماعة تسبّبوا بالحرب على لبنان"

LBCI
خبر عاجل
05:29

الجميّل: نريد القيام بجهد استثنائي لنؤكد للعالم كله ان الدولة اللبنانية اخذت زمام المبادرة

