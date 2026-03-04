مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الاعتداءات الإسرائيلية على منطقتي عرمون والسعديات أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 8 مواطنين بجروح

