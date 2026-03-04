غارة على مجمع سكني في بعلبك... وسقوط شهداء وجرحى

إستهدفت غارة إسرائيلية مجمعا سكنيا في مدينة بعلبك.



وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإن عدد ضحايا الغارة ارتفع إلى 5 شهداء و15 جريحًا. وتعمل فرق الإنقاذ والإسعاف التابعة لكل من: الدفاع المدني، الهيئة الصحية الإسلامية - الدفاع المدني، الصليب الأحمر اللبناني، جمعية الرسالة - الإسعاف الصحي، جمعية الشفاء، وبلدية بعلبك، على رفع الأنقاض للبحث عن 3 مفقودين، وللكشف عن مصير القاطنين في الطبقة الأرضية من المبنى المؤلف من 4 طبقات.