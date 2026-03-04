أدرعي يوجه انذارا عاجلا الى سكان حارة حريك: لإخلاء هذه المباني فوراً

وجه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وتحديدًا في حي حارة حريك.



وقال: "لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".

