رئيس وزراء قطر لعراقجي: ممارسات إيران تسعى لجرّ الجيران إلى حرب ليست حربهم وسنتصدى لأي اعتداءات تمسّ سيادتنا وهي لا يمكن أن تمرّ دون رد وفقًا لحقنا في الدفاع عن النفس

