الخطوط الجوية الفرنسية تعلن تمديد تعليق الرحلات الجوية من تل أبيب وبيروت وإليهما حتى 8 آذار

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في شلومي شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان

رئيس وزراء قطر لعراقجي: ممارسات إيران تسعى لجرّ الجيران إلى حرب ليست حربهم وسنتصدى لأي اعتداءات تمسّ سيادتنا وهي لا يمكن أن تمرّ دون رد وفقًا لحقنا في الدفاع عن النفس