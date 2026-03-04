سلام: مسؤوليتنا جميعاً دولةً ومجتمعاً أن نقف إلى جانب أهلنا الذين اضطروا إلى النزوح وأن نؤمّن لهم ما يحتاجونه بكرامة وبروح الأخوة والتضامن

التالي

سلام: أهلنا الذين اضطروا إلى مغادرة بيوتهم ليسوا مسؤولين عمّا حل بهم بل هم ضحايا سياسات ليسوا هم من صناعها لذلك حذاري من التعرض لهم باي إساءة او تمييز او استغلال