سلام: أهلنا الذين اضطروا إلى مغادرة بيوتهم ليسوا مسؤولين عمّا حل بهم بل هم ضحايا سياسات ليسوا هم من صناعها لذلك حذاري من التعرض لهم باي إساءة او تمييز او استغلال

وزيرة الشؤون الاجتماعية: عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء 83847 شخصاً أي ما يعادل 18033 عائلة

سلام: مسؤوليتنا جميعاً دولةً ومجتمعاً أن نقف إلى جانب أهلنا الذين اضطروا إلى النزوح وأن نؤمّن لهم ما يحتاجونه بكرامة وبروح الأخوة والتضامن