وزيرة الشؤون الاجتماعية: عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء 83847 شخصاً أي ما يعادل 18033 عائلة

سلام: أعد كل اللبنانيين بان لا نوفر جهداً لوقف هذه الحرب المدمرة وعودة اخوتنا النازحين الى ديارهم وحماية لبنان وابنائه فلا يبقى ساحة صراع ومنازعات إقليمية

سلام: أهلنا الذين اضطروا إلى مغادرة بيوتهم ليسوا مسؤولين عمّا حل بهم بل هم ضحايا سياسات ليسوا هم من صناعها لذلك حذاري من التعرض لهم باي إساءة او تمييز او استغلال