قاسم: ما فعلته إسرائيل بعد الصلية الصاروخية ليس رداً بل هو عدوانٌ مُحضر له

قاسم: بدل أن تتصدى الحكومة اللبنانية لإدانة العدوان الإسرائيلي - الأميركي اتجهت إلى المقاومة لتُكمل خطيئتها وتتماهى مع المطالب الإسرائيلية

ماكرون: تحدثت مع نتنياهو وجوزاف عون ونواف سلام لمناقشة الوضع المقلق للغاية في لبنان وجددت التأكيد على ضرورة وقف حزب الله هجماته فوراً على إسرائيل وخارجها