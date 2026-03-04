قاسم: بدل أن تتصدى الحكومة اللبنانية لإدانة العدوان الإسرائيلي - الأميركي اتجهت إلى المقاومة لتُكمل خطيئتها وتتماهى مع المطالب الإسرائيلية

قاسم: هذا العدوان أصبح معروفاً أمام العالم بأنه جزء لا يتجزأ من مشروع إسرائيل للبنان

قاسم: ما فعلته إسرائيل بعد الصلية الصاروخية ليس رداً بل هو عدوانٌ مُحضر له