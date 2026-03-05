انذار عاجل إلى سكان دورس وبريتال ومجدلون

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي انذارا عاجلا إلى سكان منطقة البقاع وتحديدًا سكان القرى والبلدات: دورس وبريتال ومجدلون



وقال عبر "إكس": "إن أنشطة حزب الله في المنطقة تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة وذلك لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة له. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.



وأضاف: "لضمان سلامتكم ندعوكم الى إخلاء المنطقة فورًا والتوجه غربًا عبر طريق زحلة - بعلبك".



وتابع: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائل القتالية يعرّض حياته وحياة أفراد عائلته للخطر".



ولفت الى انه سيقوم بإبلاغ السكان في الوقت الآمن للعودة إلى منازلهم.