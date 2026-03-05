ماكرون: اتصلت بترامب ونتنياهو والسلطات اللبنانية لوضع خطة لوقف العمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل ويجب على حزب الله أن يوقف فورا إطلاق النار نحو إسرائيل

