السيد: فتح المدارس والجامعات الرسمية كمراكز إيواء وندعو النازحين للتوجه إلى الشمال وعكار والبقاع

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أنه، لتأمين الإيواء السريع، تم فتح كل المدارس والجامعات الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية كمراكز إيواء، مشيرة الى ذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والمحافظين والبلديات ووحدة إدارة الكوارث، الصليب الأحمر اللبناني ووكالات الأمم المتحدة.وناشدت الوزيرة السيد كل العائلات اللي اضطرت تنزح اليوم تتوجّه على الشمال، عكار، والبقاع لأن هالمناطق اليوم فيها قدرة استيعابية أكبر ، وفيها إمكانات لاستقبال أعداد إضافية بشكل منظّم.وأوضحت أنه بسبب الضغط الكبير في ييروت ومحيطها، "نجهّز خلال الساعات القادمة مراكز إضافية داخل بيروت لتخفيف الضغط، وهي:• المدينة الرياضية• محطة شارل الحلو. المسبح الأولمبي بضبية"ولففت "سنعلن تباعًا عن أي مراكز إضافية فور جهوزيتها".وأشارت الى أنه، ابتداءاً من غذ، ستبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الWFP تحويل مساعدات نقدية لخمسين ألف عائلة نازحة كجزء من الاستجابة الطارئة.وقالت: "حيوصل SMS للعائلات المستفيدة لتتوجه لأقرب فرع لشركات تحويل الامول لاستلام المبلغ".وأضافت: "من بكرا، سيتم اطلاق link تيسمح لكل العائلات اللي نزحت ان كان بمركز إيواء أو ببيوت من التسجيل لنتمكن من التواصل معهم بالمرحلة القادمة للمساعدة".في السياق، أوضحت السيد "تبلّغنا من عدد من الدول العربية الشقيقة انهم سيفتحون جسر جوّي على لبنان لارسال مساعدات إنسانية".وأكدت "دعا رئيس الحكومة نواف سلام غداً كل السفراء المعتمدين في لبنان الى اجتماع طارئ لاطلاعهم على التطوّرات الأخيرة سعياً لتأمين كل الدعم الممكن بكل المجالات بظل الظروف الراهنة".وذكرت "لأهلنا الصامدين بالجنوب خاصّةً بالقرى الامامية، سنبدأ توصلكم قريباً قوافل مساعدات غذائية وإنسانية".كما ذكرت ان الحكومة ترسل كل المعلومات عن مراكز الايواء والاستجابة عبر ال whatsapp channel لوحدة إدارة الكوارث يلي وصلكم رسالة SMS من LebGOv يتضمن link لها.