الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
البقاع
1
o
الجنوب
9
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
11
o
متن
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
السبع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
البقاع
1
o
الجنوب
9
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
11
o
متن
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السيد: فتح المدارس والجامعات الرسمية كمراكز إيواء وندعو النازحين للتوجه إلى الشمال وعكار والبقاع
خبر عاجل
2026-03-05 | 13:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
السيد: فتح المدارس والجامعات الرسمية كمراكز إيواء وندعو النازحين للتوجه إلى الشمال وعكار والبقاع
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أنه، لتأمين الإيواء السريع، تم فتح كل المدارس والجامعات الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية كمراكز إيواء، مشيرة الى ذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والمحافظين والبلديات ووحدة إدارة الكوارث، الصليب الأحمر اللبناني ووكالات الأمم المتحدة.
وناشدت الوزيرة السيد كل العائلات اللي اضطرت تنزح اليوم تتوجّه على الشمال، عكار، والبقاع لأن هالمناطق اليوم فيها قدرة استيعابية أكبر ، وفيها إمكانات لاستقبال أعداد إضافية بشكل منظّم.
وأوضحت أنه بسبب الضغط الكبير في ييروت ومحيطها، "نجهّز خلال الساعات القادمة مراكز إضافية داخل بيروت لتخفيف الضغط، وهي:
• المدينة الرياضية
• محطة شارل الحلو
. المسبح الأولمبي بضبية"
ولففت "سنعلن تباعًا عن أي مراكز إضافية فور جهوزيتها".
وأشارت الى أنه، ابتداءاً من غذ، ستبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الWFP تحويل مساعدات نقدية لخمسين ألف عائلة نازحة كجزء من الاستجابة الطارئة.
وقالت: "حيوصل SMS للعائلات المستفيدة لتتوجه لأقرب فرع لشركات تحويل الامول لاستلام المبلغ".
وأضافت: "من بكرا، سيتم اطلاق link تيسمح لكل العائلات اللي نزحت ان كان بمركز إيواء أو ببيوت من التسجيل لنتمكن من التواصل معهم بالمرحلة القادمة للمساعدة".
في السياق، أوضحت السيد "تبلّغنا من عدد من الدول العربية الشقيقة انهم سيفتحون جسر جوّي على لبنان لارسال مساعدات إنسانية".
وأكدت "دعا رئيس الحكومة نواف سلام غداً كل السفراء المعتمدين في لبنان الى اجتماع طارئ لاطلاعهم على التطوّرات الأخيرة سعياً لتأمين كل الدعم الممكن بكل المجالات بظل الظروف الراهنة".
وذكرت "لأهلنا الصامدين بالجنوب خاصّةً بالقرى الامامية، سنبدأ توصلكم قريباً قوافل مساعدات غذائية وإنسانية".
كما ذكرت ان الحكومة ترسل كل المعلومات عن مراكز الايواء والاستجابة عبر ال whatsapp channel لوحدة إدارة الكوارث يلي وصلكم رسالة SMS من LebGOv يتضمن link لها.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
خبر عاجل
المدارس
والجامعات
الرسمية
كمراكز
إيواء
وندعو
النازحين
للتوجه
الشمال
وعكار
والبقاع
التالي
هبة نصر للـLBCI: الرئيس عون يقود جهودا دبلوماسية مكثفة لتجنيب ضربة للضاحية الجنوبية وأكثر من جهة تحاول الضغط بهذا الاتجاه وأي جهد حتى يثمر سيكون ضمن تسوية تتطلب عمليا قرارات مصيرية بالنسبة للبنان وقرارات مسؤولة من حزب الله وكف يد إيران عن لبننان
ماكرون: اتصلت بترامب ونتنياهو والسلطات اللبنانية لوضع خطة لوقف العمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل ويجب على حزب الله أن يوقف فورا إطلاق النار نحو إسرائيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
10:05
بالصور - وحدة إدارة الكوارث تعمّم مراكز الإيواء التي ما زالت قادرة الإستيعاب في الشمال وعكار والبقاع
خبر عاجل
10:05
بالصور - وحدة إدارة الكوارث تعمّم مراكز الإيواء التي ما زالت قادرة الإستيعاب في الشمال وعكار والبقاع
0
آخر الأخبار
2026-03-04
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: لا تزال هناك قدرة استيعابية في 42 مركز إيواء ونتمنى على المواطنين التوجه إلى جبل لبنان والشمال وعكار
آخر الأخبار
2026-03-04
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: لا تزال هناك قدرة استيعابية في 42 مركز إيواء ونتمنى على المواطنين التوجه إلى جبل لبنان والشمال وعكار
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-02
السيد أعلنت فتح 171 مركز إيواء في مختلف المناطق اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-02
السيد أعلنت فتح 171 مركز إيواء في مختلف المناطق اللبنانية
0
خبر عاجل
07:13
عدد النازحين بلغ 92229 موزّعين على 428 مركز إيواء
خبر عاجل
07:13
عدد النازحين بلغ 92229 موزّعين على 428 مركز إيواء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
16:42
غارات متتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
16:42
غارات متتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت
0
خبر عاجل
16:23
غارة اسرائيلية جديدة تستهدف الضاحية
خبر عاجل
16:23
غارة اسرائيلية جديدة تستهدف الضاحية
0
خبر عاجل
16:02
مركز طوارئ الصحة: 123 شهيدا و683 جريحا حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 آذار
خبر عاجل
16:02
مركز طوارئ الصحة: 123 شهيدا و683 جريحا حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 آذار
0
خبر عاجل
15:58
الجيش الإسرائيلي: ننفذ هجمات على بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
15:58
الجيش الإسرائيلي: ننفذ هجمات على بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
13:15
ماكرون: اتصلت بترامب ونتنياهو والسلطات اللبنانية لوضع خطة لوقف العمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل ويجب على حزب الله أن يوقف فورا إطلاق النار نحو إسرائيل
خبر عاجل
13:15
ماكرون: اتصلت بترامب ونتنياهو والسلطات اللبنانية لوضع خطة لوقف العمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل ويجب على حزب الله أن يوقف فورا إطلاق النار نحو إسرائيل
0
أخبار لبنان
2026-02-08
وفد نقباء المهن الحرة بحث مع النائب فريد البستاني في اموال النقابات المحتجزة
أخبار لبنان
2026-02-08
وفد نقباء المهن الحرة بحث مع النائب فريد البستاني في اموال النقابات المحتجزة
0
آخر الأخبار
16:56
ترامب: نحث الدبلوماسيين الإيرانيين حول العالم على طلب اللجوء والمساعدة في تشكيل إيران جديدة وأفضل
آخر الأخبار
16:56
ترامب: نحث الدبلوماسيين الإيرانيين حول العالم على طلب اللجوء والمساعدة في تشكيل إيران جديدة وأفضل
0
خبر عاجل
15:58
الجيش الإسرائيلي: ننفذ هجمات على بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
15:58
الجيش الإسرائيلي: ننفذ هجمات على بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
جلسة الاثنين للحسم: التمديد لمجلس النواب لسنتين
تقارير نشرة الاخبار
14:31
جلسة الاثنين للحسم: التمديد لمجلس النواب لسنتين
0
حال الطقس
14:27
عودة الاستقرار مع استمرار الطقس البارد
حال الطقس
14:27
عودة الاستقرار مع استمرار الطقس البارد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
أزمة مضيق هرمز تربك سوق الغاز العالمي
تقارير نشرة الاخبار
14:25
أزمة مضيق هرمز تربك سوق الغاز العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
اليوم السادس من الحرب الإيرانية-الإسرائيلية-الأميركية: إيران تصل الى أذربيجان
تقارير نشرة الاخبار
14:24
اليوم السادس من الحرب الإيرانية-الإسرائيلية-الأميركية: إيران تصل الى أذربيجان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
الحرس الثوري ممنوع في لبنان... والإيرانيون بحاجة لتأشيرة للدخول
تقارير نشرة الاخبار
14:06
الحرس الثوري ممنوع في لبنان... والإيرانيون بحاجة لتأشيرة للدخول
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
التهجير القسري بين عجز الدولة والضغوطات المناطقية
تقارير نشرة الاخبار
14:03
التهجير القسري بين عجز الدولة والضغوطات المناطقية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
بعد التحذير للضاحية الجنوبية... الأنظار تتجه للموقف الأميركي وهبة نصر تؤكد: السلطات اللبنانية تعرف ما هو مطلوب منها
تقارير نشرة الاخبار
14:02
بعد التحذير للضاحية الجنوبية... الأنظار تتجه للموقف الأميركي وهبة نصر تؤكد: السلطات اللبنانية تعرف ما هو مطلوب منها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
في البقاع... حركة ناشطة عند نقطة المصنع وازدحام على طريق ضهر البيدر جراء النزوح
تقارير نشرة الاخبار
14:01
في البقاع... حركة ناشطة عند نقطة المصنع وازدحام على طريق ضهر البيدر جراء النزوح
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
النبطية شهدت يوما قاسيا من الضربات... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:00
النبطية شهدت يوما قاسيا من الضربات... اليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:35
انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت: قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!
أخبار لبنان
07:35
انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت: قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!
2
خبر عاجل
13:09
انذار عاجل إلى سكان دورس وبريتال ومجدلون
خبر عاجل
13:09
انذار عاجل إلى سكان دورس وبريتال ومجدلون
3
أمن وقضاء
05:58
الـLBCI عند نقطة المصنع... والمشهد مختلف اليوم
أمن وقضاء
05:58
الـLBCI عند نقطة المصنع... والمشهد مختلف اليوم
4
خبر عاجل
06:15
طيران الشرق الأوسط: هذه رحلات الشركة ليوم الجمعة 6 آذار
خبر عاجل
06:15
طيران الشرق الأوسط: هذه رحلات الشركة ليوم الجمعة 6 آذار
5
أخبار لبنان
02:33
شهيدان في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زحلة
أخبار لبنان
02:33
شهيدان في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زحلة
6
أمن وقضاء
01:46
الصورة صباحًا بعد الإستهدافات الإسرائيلية لبيروت
أمن وقضاء
01:46
الصورة صباحًا بعد الإستهدافات الإسرائيلية لبيروت
7
خبر عاجل
13:22
السيد: فتح المدارس والجامعات الرسمية كمراكز إيواء وندعو النازحين للتوجه إلى الشمال وعكار والبقاع
خبر عاجل
13:22
السيد: فتح المدارس والجامعات الرسمية كمراكز إيواء وندعو النازحين للتوجه إلى الشمال وعكار والبقاع
8
أخبار لبنان
11:19
إتصال بين الرئيس الفرنسي ورئيس مجلس النواب... بري: تداولت معه بإقتراحات عديدة
أخبار لبنان
11:19
إتصال بين الرئيس الفرنسي ورئيس مجلس النواب... بري: تداولت معه بإقتراحات عديدة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More