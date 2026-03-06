وزارة الصحة: عائلات عالقة نتيجة الغارات المكثفة في منطقة النبي شيت والاهالي يناشدون تدخل الدفاع المدنيّ او الصليب الأحمر

التالي

معلومات للـLBCI: محاولة إنزال إسرائيلية في جرود النبي شيت وسط تحليق كثيف للطيران الحربي وتم التصدي لها من قبل حزب الله والعشائر بالتوازي مع إطلاق الجيش اللبناني قنابل مضيئة ما أدّى في النتيجة إلى انسحاب المروحيات والطيران الحربي بعد فشل عملية الإنزال