معلومات للـLBCI: محاولة إنزال إسرائيلية في جرود النبي شيت وسط تحليق كثيف للطيران الحربي وتم التصدي لها من قبل حزب الله والعشائر بالتوازي مع إطلاق الجيش اللبناني قنابل مضيئة ما أدّى في النتيجة إلى انسحاب المروحيات والطيران الحربي بعد فشل عملية الإنزال

خبر عاجل
2026-03-06 | 19:16
مشاهدات عالية
خبر عاجل

للـLBCI:

محاولة

إنزال

إسرائيلية

النبي

تحليق

للطيران

الحربي

التصدي

والعشائر

بالتوازي

إطلاق

الجيش

اللبناني

قنابل

مضيئة

النتيجة

انسحاب

المروحيات

والطيران

الحربي

عملية

الإنزال

المقاومة الإسلامية: اشتبكنا مع قوة مشاة إسرائيلية في بلدة النبي شيت بالبقاع شرقي لبنان ولجأ الجيش الاسرائيلي إلى تنفيذ أحزمة نارية شملت 40 غارة لتأمين انسحاب القوة من المنطقة
وزارة الصحة: عائلات عالقة نتيجة الغارات المكثفة في منطقة النبي شيت والاهالي يناشدون تدخل الدفاع المدنيّ او الصليب الأحمر
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
01:50

لوكهيد مارتن الأميركية للصناعات الدفاعية: اتفقنا مع ترامب على مضاعفة إنتاج الذخائر المهمة 4 مرات

LBCI
آخر الأخبار
01:45

اجتماع للجامعة العربية من أجل بحث الضربات الايرانية على دول عربية غدا

LBCI
خبر عاجل
01:43

معلومات للـLBCI: إستشهاد ثلاثة عسكريين من الجيش اللبناني في منازلهم نتيجة الغارات التي إستهدفت النبي شيت تزامناً مع الإنزال الإسرائيلي في المنطقة

LBCI
آخر الأخبار
01:35

الحرس الثوري: استهداف جماعات "انفصالية" في العراق بـ 3 ضربات فجرا

LBCI
خبر عاجل
01:43

معلومات للـLBCI: إستشهاد ثلاثة عسكريين من الجيش اللبناني في منازلهم نتيجة الغارات التي إستهدفت النبي شيت تزامناً مع الإنزال الإسرائيلي في المنطقة

LBCI
خبر عاجل
01:21

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: الجيش نفذ عمليات في الأراضي اللبنانية الليلة الماضية للعثور على جثة رون آراد

LBCI
خبر عاجل
00:46

غارة اسرائيلية على بلدة أنصار

LBCI
خبر عاجل
00:44

الخارجية الأميركية: روبيو قرر وجود حالة طارئة تستدعي بيع الذخائر إلى إسرائيل على الفور

LBCI
آخر الأخبار
16:40

وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجارات في مدينة أهواز وميناء لنغه جنوب البلاد ومدينة سقز في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
00:20

تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-05

انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت: قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!

LBCI
آخر الأخبار
13:49

نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله لـ"الجزيرة": اتفاق وقف الأعمال العدائية متاح إذا أرادت إسرائيل تنفيذه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
00:49

صباح الضاحية: هدوء حذر...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
00:34

بعد الغارات هكذا يبدو المشهد من النبطية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
00:20

تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله

LBCI
حال الطقس
14:15

استقرار اليوم... منخفض جوي السبت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

المجلس النيابيّ باقٍ…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

النفط يرتفع والغاز يواجه صدمة عالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

سبب اصرار ايران على استهداف قطر وامكان رد الدوحة عليها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

الحرب قد تستمر أسابيع عدة فقط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

رمضان من مراكز الايواء!

LBCI
أخبار لبنان
12:39

وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
00:20

تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله

LBCI
خبر عاجل
08:08

الجيش الإسرائيلي إلى كل من يملك حساباً في "القرض الحسن": إسحب أموالك

LBCI
أخبار لبنان
01:24

اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... فمن هو رون آراد؟

LBCI
أمن وقضاء
02:23

مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…

LBCI
أمن وقضاء
03:09

"قوى الأمن" تنعى شهيداً..

LBCI
أخبار لبنان
08:44

رحلات "الشرق الاوسط" ليوم الأحد 8 آذار وصباح الاثنين 9 آذار

LBCI
خبر عاجل
06:11

شركة طيران الشرق الأوسط: رحلات الشركة ليوم السبت 7 آذار

