معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية الدائمة أجّلت من الجمعة الى الإثنين اصدار حكم بحق ٣ موقوفين من حزب الله بتهم حيازتهم أسلحة وقنابل والسبب عدم توافر أكثرية الأصوات خلال المذاكرة لإتخاذ القرار الذي يحتاج الى صوتين من ثلاثة على الأقل

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك