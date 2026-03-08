الأخبار
معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية الدائمة أجّلت من الجمعة الى الإثنين اصدار حكم بحق ٣ موقوفين من حزب الله بتهم حيازتهم أسلحة وقنابل والسبب عدم توافر أكثرية الأصوات خلال المذاكرة لإتخاذ القرار الذي يحتاج الى صوتين من ثلاثة على الأقل

2026-03-08 | 07:16
معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية الدائمة أجّلت من الجمعة الى الإثنين اصدار حكم بحق ٣ موقوفين من حزب الله بتهم حيازتهم أسلحة وقنابل والسبب عدم توافر أكثرية الأصوات خلال المذاكرة لإتخاذ القرار الذي يحتاج الى صوتين من ثلاثة على الأقل
معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية الدائمة أجّلت من الجمعة الى الإثنين اصدار حكم بحق ٣ موقوفين من حزب الله بتهم حيازتهم أسلحة وقنابل والسبب عدم توافر أكثرية الأصوات خلال المذاكرة لإتخاذ القرار الذي يحتاج الى صوتين من ثلاثة على الأقل

معلومات للـLBCI: جلسة المحاكمة لثلاثة من عناصر حزب الله أمام المحكمة العسكرية كانت سريعة الجمعة وعندما سُئل الموقوفون عن سبب حملهم السلاح والقنابل أجابوا "نحن في حزب الله"
الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين أحدهما من سلاح الهندسة في قصف جرافة D9 في جنوب لبنان
آخر الأخبار

LBCI
أخبار دولية
14:55

ماكرون تحدث هاتفيا الى ترامب وبيزشكيان

LBCI
آخر الأخبار
14:54

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هجماتنا في بيروت رسالة للحرس الثوري الإيراني وسنصر على نزع سلاح حزب الله

LBCI
آخر الأخبار
14:51

وكالة أنباء مهر: دوي انفجارات في بعض مناطق طهران

LBCI
أخبار لبنان
14:50

الوزير البساط: المخزون الاستراتيجي للسلع متوفر لأشهر عدة… والوزيرة السيد: عدد النازحين وصل إلى 117228 شخصًا

LBCI
خبر عاجل
12:08

الدفاع المدني السعودي: حالتا وفاة وإصابة 12 مقيما جراء سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني بمحافظة الخرج

LBCI
خبر عاجل
11:32

معلومات للـLBCI: القتلى الذين سقطوا نتيجة الغارة على فندق رمادا في الروشة هم 4 إيرانيين قد دخلوا الفندق بوثائق لا تعود لهم بحيث تم الحجز لهم من قبل لبنانيين وكانوا مجتمعين في غرفة واحدة لحظة الغارة

LBCI
خبر عاجل
10:38

غارتان على محيط مخيم عين الحلوة - صيدا

LBCI
خبر عاجل
08:31

أ.ف.ب: سماع دوي انفجارات في أبوظبي

LBCI
أخبار لبنان
14:06

الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

استهداف يرجح لعناصر الحرس الثوري في فندق رامادا في الروشة... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-07

تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله

LBCI
آخر الأخبار
11:35

ترامب لأي بي سي: يجب على المرشد الجديد في إيران أخذ موافقتنا لنتأكد من أننا لن نضطر للعودة كل ١٠ سنوات

LBCI
أخبار لبنان
14:50

الوزير البساط: المخزون الاستراتيجي للسلع متوفر لأشهر عدة… والوزيرة السيد: عدد النازحين وصل إلى 117228 شخصًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

المدينة الرياضية تفتح أبوابها للعائلات النازحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

ارتفاع أسعار الطاقة... من جيب المستهلك إلى معادلة الطاقة العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

الإمارات تؤكد أن تحرّكاتها دفاعية… ما خلفيات هذا الموقف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

بدء استهداف المنشآت الحيوية في ايران واسم المرشد الجديد طي الكتمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

اتجاه لعقد إجتماعات غداً الإثنين لبحث كيفية تأمين أمن الفنادق...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

استهداف يرجح لعناصر الحرس الثوري في فندق رامادا في الروشة... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

تحت التهديد الإسرائيلي: بدء إجلاء الإيرانيين من لبنان بطائرة روسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

توسع العمليات العسكرية يرفع كلفة الحرب ويهدد المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
14:06

الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
04:37

"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت

LBCI
أمن وقضاء
03:02

بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار

LBCI
حال الطقس
15:01

منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر

LBCI
خبر عاجل
01:26

ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة

LBCI
أخبار لبنان
09:42

بيان عن طيران "الشرق الأوسط" بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار

LBCI
أخبار لبنان
04:17

سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI

LBCI
خبر عاجل
02:25

الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لإخلاء 4 قرى في جنوب لبنان

