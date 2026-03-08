معلومات للـLBCI: جلسة المحاكمة لثلاثة من عناصر حزب الله أمام المحكمة العسكرية كانت سريعة الجمعة وعندما سُئل الموقوفون عن سبب حملهم السلاح والقنابل أجابوا "نحن في حزب الله"

أ.ف.ب: سماع دوي انفجارات في أبوظبي

معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية الدائمة أجّلت من الجمعة الى الإثنين اصدار حكم بحق ٣ موقوفين من حزب الله بتهم حيازتهم أسلحة وقنابل والسبب عدم توافر أكثرية الأصوات خلال المذاكرة لإتخاذ القرار الذي يحتاج الى صوتين من ثلاثة على الأقل