أ.ف.ب: سماع دوي انفجارات في أبوظبي

معلومات للـLBCI: جلسة المحاكمة لثلاثة من عناصر حزب الله أمام المحكمة العسكرية كانت سريعة الجمعة وعندما سُئل الموقوفون عن سبب حملهم السلاح والقنابل أجابوا "نحن في حزب الله"

