الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العميل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مجلس خبراء القيادة في ايران: آية الله السيد مجتبى خامنئي قائدا لايران

خبر عاجل
2026-03-08 | 17:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
مجلس خبراء القيادة في ايران: آية الله السيد مجتبى خامنئي قائدا لايران
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
2min
مجلس خبراء القيادة في ايران: آية الله السيد مجتبى خامنئي قائدا لايران

أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران انتخاب مجتبى خامنئي، مرشدا أعلى جديدا للجمهورية الإسلامية، خلفا لوالده آية الله.

 

وتقدم المجلس في بيان،بأحرّ التعازي باستشهاد القائد العظيم آية الله العظمى الإمام خامنئي، وسائر الشهداء الكرام، ولا سيما القادة الميدانيين الشجعان في القوات المسلحة وطلاب مدرسة شجرة طيبة في مدينة ميناب، كما يدين بشدة العدوان الوحشي للولايات المتحدة المجرمة والكيان الصهيوني الخبيث“.

 

وأعلن المجلس أنهفور انتشار نبأ استشهاد وارتقاء القائد الحكيم للثورة الإسلامية، ورغم الظروف الحربية الحادة والتهديدات المباشرة التي استهدفت هذا المجلس الشعبي، وكذلك قصف مكاتب الأمانة العامة لمجلس خبراء القيادة، والذي أدى إلى استشهاد عدد من الموظفين وعناصر الحماية، فإنه لم يتوقف لحظة عن متابعة عملية اختيار وتقديم قائد للنظام الإسلامي“.

 

وقال: ”بناءً على المسؤوليات المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي للمجلس، جرى اتخاذ التدابير اللازمة لعقد اجتماع استثنائي من أجل اختيار القائد الجديد. وقد أُجريت الترتيبات والتنسيقات المناسبة لجمع أعضاء المجلس الموجودين في مختلف أنحاء البلاد، بحيث لا يقع فراغ في القيادة، رغم التوقعات الدستورية الواردة في المادة 111 بشأن تشكيل مجلس قيادة مؤقت“.

 

وأكد مجلس خبراء القيادة،تقديراً لمكانة ولاية الفقيه في عصر غيبة الإمام المهدي، وأهمية موقع القيادة في نظام الجمهورية الإسلامية، على تثمينه لسبعة وأربعين عاماً من الحكم الحكيم القائم على مبادئ العزة والاستقلال والاقتدار التي جسدها قائدا الثورة“.

 

كما أعلن المجلس، بعد دراسات دقيقة وموسعة، والاستفادة من الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 108 من الدستور، وبناءً على واجبه الشرعي واستشعار المسؤولية أمام الله تعالى، أنه "قرر في اجتماعه الاستثنائي اليوم، وبأغلبية قاطعة من أصوات أعضاء مجلس خبراء القيادة، تعيين آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي قائداً ثالثاً للنظام المقدس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

 

وتوجه المجلس بالشكر إلى أعضاء المجلس المؤقت المنصوص عليه في المادة 111 من الدستور، ودعا الشعب الإيراني كله، ولا سيما النخب والمفكرين في الحوزات والجامعات، إلى مبايعة القيادة الجديدة والحفاظ على وحدة الصف حول محور الولاية.


أخبار دولية

خبر عاجل

خبراء

القيادة

ايران:

السيد

مجتبى

خامنئي

قائدا

لايران

LBCI التالي
حزب الله: تصدينا لنحو 15 مروحيّة تابعة للجيش الإسرائيلي من الاتّجاه السوري بعد أن عمد عدد منها إلى إنزال قوّة مشاة في سهل سرغايا رُصِد تقدّمها باتجاه الأراضي اللبنانيّة وما زال التصدّي مستمرًا
وسائل إعلام رسمية: إيران تختار مجتبى خامنئي زعيما أعلى جديدا خلفا لوالده
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-06

وكالة تسنيم: التخطيط لتشكيل مجلس خبراء القيادة وتقديم القائد القادم في اجتماع مجلس الأمن القومي الإيراني

LBCI
خبر عاجل
19:56

التلفزيون الإيراني: إطلاق أول موجة صاروخية ضد الأراضي المحتلة في عهد القائد الجديد مجتبى خامنئي

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-03

تسنيم عن مصدر: أنباء الكيان الصهيوني عن استهداف اجتماع مجلس خبراء القيادة ومجلس القيادة الانتقالي كاذبة

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-28

ترامب: لدينا فكرة جيدة جدا بشأن القيادة الجديدة والقائد الجديد لإيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
20:35

رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تصعد بما يصل إلى 18.35 دولار لتسجل 111.04 دولار للبرميل

LBCI
خبر عاجل
20:26

حزب الله: قصفنا بالمدفعية للمرة الثانية قوة للعدو الإسرائيلي تتقدم باتجاه بلدة العديسة جنوبي لبنان

LBCI
خبر عاجل
20:24

حزب الله: بعد رصد قوّة تابعة للجيش الإسرائيلي  تتقدم باتّجاه خلّة المحافر في بلدة العديسة الحدوديّة استهدفناها بقذائف المدفعيّة

LBCI
خبر عاجل
20:22

معلومات للـLBCI عن تصدي حزب الله لمروحية في منطقة الشعرة جرود النبي شيت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-13

الرئيس عون: علينا تفعيل القطاع العام وإعادة بنائه من جديد

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-21

الخارجية الإيرانية تدين الهجمات الإسرائيلية على لبنان: لضرورة تحرّك الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشكل فوري

LBCI
خبر عاجل
20:24

حزب الله: بعد رصد قوّة تابعة للجيش الإسرائيلي  تتقدم باتّجاه خلّة المحافر في بلدة العديسة الحدوديّة استهدفناها بقذائف المدفعيّة

LBCI
خبر عاجل
2026-03-04

رويترز نقلا عن مصادر أمنية: طائرة مسيرة تستهدف مقر جماعة معارضة كردية إيرانية في إقليم كردستان العراق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:14

تفاصيل ليلة الإنزال بلسان أبناء النبي شيت

LBCI
حال الطقس
14:55

استقرار جوي مع رياح شمالية باردة

LBCI
أخبار لبنان
14:50

الوزير البساط: المخزون الاستراتيجي للسلع متوفر لأشهر عدة… والوزيرة السيد: عدد النازحين وصل إلى 117228 شخصًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

المدينة الرياضية تفتح أبوابها للعائلات النازحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

ارتفاع أسعار الطاقة... من جيب المستهلك إلى معادلة الطاقة العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

الولايات المتحدة تعلق على استهداف خزانات الوقود في طهران… إليكم تفاصيل الموقف الأميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

الإمارات تؤكد أن تحرّكاتها دفاعية… ما خلفيات هذا الموقف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

بدء استهداف المنشآت الحيوية في ايران واسم المرشد الجديد طي الكتمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

اتجاه لعقد إجتماعات غداً الإثنين لبحث كيفية تأمين أمن الفنادق...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:06

الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
04:37

"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت

LBCI
أمن وقضاء
03:02

بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار

LBCI
أخبار لبنان
09:42

بيان عن طيران "الشرق الأوسط" بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار

LBCI
خبر عاجل
01:26

ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة

LBCI
أخبار لبنان
04:17

سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
14:27

بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح

LBCI
خبر عاجل
02:25

الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لإخلاء 4 قرى في جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More