حزب الله: تصدينا لنحو 15 مروحيّة تابعة للجيش الإسرائيلي من الاتّجاه السوري بعد أن عمد عدد منها إلى إنزال قوّة مشاة في سهل سرغايا رُصِد تقدّمها باتجاه الأراضي اللبنانيّة وما زال التصدّي مستمرًا

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك