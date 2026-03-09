أدرعي: قوات من فريق قتال لوائي بدأت بعملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

#عاجل 🔸قوات من فريق قتال لوائي بدأت عملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية إرهابية تابعة لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان



أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات من فريق قتال لوائي بدأت بعملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.وقال على "إكس": "خلال ساعات الليلة الماضية، بدأت قوات فريق قتال لوائي تحت قيادة الفرقة 36 بعملية مداهمة مركزة في جنوب لبنان. وتعمل القوات على رصد والقضاء على عناصر وتدمير بنى تحتية تابعة لحزب الله. وقبل دخول القوات تم تفعيل نيران كثيفة واستهداف العديد من الأهداف في المنطقة جوًا وبرًا".