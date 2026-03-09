أدرعي: قوات من فريق قتال لوائي بدأت بعملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

#عاجل 🔸قوات من فريق قتال لوائي بدأت عملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية إرهابية تابعة لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان
🔸خلال ساعات الليلة الماضية بدأت قوات فريق قتال لوائي تحت قيادة الفرقة 36 بعملية مداهمة مركزة في جنوب لبنان.
🔸وتعمل القوات على رصد والقضاء على…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 9, 2026
