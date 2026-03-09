سامي الجميّل من مجلس النواب: مقتنعون ألا إمكانية لإجراء الإنتخابات في هذه الظروف وكنا اعتبرنا أن المهلة الأفضل كانت التمديد لسنة واحدة ولذلك صوتنا ضد مهلة السنتين

التالي

الجميل: أولويتنا حصر السلاح ومسك القرار كدولة لبنانية وحكومة وقيام الجيش بكامل واجباته في هذه المهمة وفور انتهاء الظروف القاهرة نتمنى على الحكومة إرسال اقتراح إلى المجلس لتقصير الولاية وإجراء الإنتخابات في أسرع وقت ممكن