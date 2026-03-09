الجميل: أولويتنا حصر السلاح ومسك القرار كدولة لبنانية وحكومة وقيام الجيش بكامل واجباته في هذه المهمة وفور انتهاء الظروف القاهرة نتمنى على الحكومة إرسال اقتراح إلى المجلس لتقصير الولاية وإجراء الإنتخابات في أسرع وقت ممكن

الجميل: ما يحصل اليوم جريمة تُرتَكب بحق الشعب اللبناني لمصلحة دولة اسمها إيران تتحكم بقرارنا ومستقبلنا اليوم

سامي الجميّل من مجلس النواب: مقتنعون ألا إمكانية لإجراء الإنتخابات في هذه الظروف وكنا اعتبرنا أن المهلة الأفضل كانت التمديد لسنة واحدة ولذلك صوتنا ضد مهلة السنتين