الجميل: ما يحصل اليوم جريمة تُرتَكب بحق الشعب اللبناني لمصلحة دولة اسمها إيران تتحكم بقرارنا ومستقبلنا اليوم

التالي

عدوان: قمنا بكل ما بوسعنا لتفادي ما حصل في المجلس اليوم وسبق أن قلنا علينا تغيير النهج السابق الذي يخالف المؤسسات والدستور فلو طُبّق مفهوم الدولة بقرار السلم والحرب وحصرية السلاح لكنا جنبنا لبنان هذه المعاناة