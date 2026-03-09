الأخبار
الجميل: ما يحصل اليوم جريمة تُرتَكب بحق الشعب اللبناني لمصلحة دولة اسمها إيران تتحكم بقرارنا ومستقبلنا اليوم

2026-03-09 | 06:24
الجميل: ما يحصل اليوم جريمة تُرتَكب بحق الشعب اللبناني لمصلحة دولة اسمها إيران تتحكم بقرارنا ومستقبلنا اليوم
الجميل: ما يحصل اليوم جريمة تُرتَكب بحق الشعب اللبناني لمصلحة دولة اسمها إيران تتحكم بقرارنا ومستقبلنا اليوم

خبر عاجل

عدوان: قمنا بكل ما بوسعنا لتفادي ما حصل في المجلس اليوم وسبق أن قلنا علينا تغيير النهج السابق الذي يخالف المؤسسات والدستور فلو طُبّق مفهوم الدولة بقرار السلم والحرب وحصرية السلاح لكنا جنبنا لبنان هذه المعاناة
الجميل: أولويتنا حصر السلاح ومسك القرار كدولة لبنانية وحكومة وقيام الجيش بكامل واجباته في هذه المهمة وفور انتهاء الظروف القاهرة نتمنى على الحكومة إرسال اقتراح إلى المجلس لتقصير الولاية وإجراء الإنتخابات في أسرع وقت ممكن
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
08:10

الصحة في حصيلة أولية للغارات النهارية على الضاحية: شهيد و12 جريحا

LBCI
آخر الأخبار
08:09

وزارة الدفاع التركية: إسقاط صاروخ إيراني وسقوط شظاياه في منطقة مفتوحة في غازي عنتاب

LBCI
آخر الأخبار
08:08

وزارة الدفاع التركية: أنظمة دفاع النيتو في شرق المتوسط أسقطت صاروخا باليستيا أطلق من إيران ودخل أجواء تركيا

LBCI
أخبار لبنان
08:04

المفتي قبلان: لتكن الدولة بحجم المسؤولية التاريخية للعقيدة الوطنية وأي خطأ في تبديلها يفجر لبنان

LBCI
خبر عاجل
07:59

بيان لطيران الشرق الأوسط حدد مواعيد رحلات الشركة ليوم غد الثلاثاء

LBCI
خبر عاجل
07:57

الغارات الإسرائيلية مستمرة على الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
خبر عاجل
07:46

الإليزيه: ماكرون طالب نتنياهو بالامتناع عن توسيع العمليات العسكرية في لبنان

LBCI
خبر عاجل
07:35

قصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدتي الخيام والقليعة جنوبي لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-03

باسيل: نتضامن مع دول الخليج لأنّ امنها من امن لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-04

سلام استقبل في السراي الكبير السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى وجرى خلال اللقاء البحث في التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة

LBCI
أخبار لبنان
09:40

رجي في الاجتماع الاستثنائي لجامعة الدول العربية: حزب الله تجاهل المصالح اللبنانية والحكومة والشعب اللبناني بريئان من أعماله

LBCI
حال الطقس
2026-01-20

استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت

LBCI
أخبار لبنان
04:04

بعد استهداف فندقين... هذا ما قاله نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
03:56

"دمار كبير"... جولة للـLBCI في الدوير

LBCI
اقتصاد
03:45

رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس للـLBCI: سعر المازوت ارتفع بطريقة جنونية وسيرتفع بعد أكثر... وهذا ما قاله عن البنزين

LBCI
أخبار لبنان
03:35

دمار كبير في بلدة جويا جراء الغارات الإسرائيلية...

LBCI
أمن وقضاء
03:06

عودة النازحين السوريين مستمرة...

LBCI
اقتصاد
03:05

نائب رئيس الهيئات الإقتصادية نبيل فهد للـLBCI: هناك تراجع كبير بالحركة الإقتصادية والمواد الغذائية الأساسية مؤمّنة

LBCI
آخر الأخبار
02:43

الوزير السابق زياد بارود للـLBCI: اذا كان التمديد للمجلس النيابي بسبب القوة القاهرة فمن المفترض أنه عندما تزول هذه القوة القاهرة اجراء انتخابات بشكل طبيعي ولكن نلاحظ في الكلام السياسي أن كثرا يقولون إنهم يريدون انجاز قانون انتخاب جديد

LBCI
أخبار لبنان
01:51

الغارات الإسرائيلية مستمرّة... هكذا يبدو الوضع في صور وبنت جبيل

LBCI
أمن وقضاء
01:39

ليل النبطية مثقل بالغارات...

LBCI
أخبار لبنان
14:06

الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
09:42

بيان عن طيران "الشرق الأوسط" بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار

LBCI
أخبار لبنان
07:05

تعميم من وزارة التربية...هل سيُعتمد التعليم عن بُعد؟

LBCI
أمن وقضاء
01:28

حديث عن إنزال في سرغايا... هذه حقيقة ما حصل

LBCI
أخبار لبنان
14:27

بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح

LBCI
خبر عاجل
06:57

أدرعي: القضاء على خلية من حزب الله في قرية مسيحية بجنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:43

اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....

LBCI
خبر عاجل
05:16

أدرعي: قوات من فريق قتال لوائي بدأت بعملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

