مصدر دبلوماسي غربي للـLBCI: لن تتفاوض إسرائيل بجدية مع لبنان ما دام النظام الإيراني قائماً وما دام حزب الله موجوداً هذه المرة تسعى إسرائيل إلى القضاء على حزب الله

الجيش الإسرائيلي: تدمير أكثر من 16 طائرة نقل تابعة لفيلق القدس الإيراني كانت تستخدم لنقل السلاح والتمويل إلى حلفاء إيران في الشرق الأوسط قرب مطار طهران

الجيش الإسرائيلي: تدمير أكثر من 16 طائرة نقل تابعة لفيلق القدس الإيراني كانت تستخدم لنقل السلاح والتمويل إلى حلفاء إيران في الشرق الأوسط قرب مطار طهران

عدوان: قمنا بكل ما بوسعنا لتفادي ما حصل في المجلس اليوم وسبق أن قلنا علينا تغيير النهج السابق الذي يخالف المؤسسات والدستور فلو طُبّق مفهوم الدولة بقرار السلم والحرب وحصرية السلاح لكنا جنبنا لبنان هذه المعاناة