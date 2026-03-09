الجيش الإسرائيلي: تدمير أكثر من 16 طائرة نقل تابعة لفيلق القدس الإيراني كانت تستخدم لنقل السلاح والتمويل إلى حلفاء إيران في الشرق الأوسط قرب مطار طهران

مصدر دبلوماسي غربي للـLBCI: لن تتفاوض إسرائيل بجدية مع لبنان ما دام النظام الإيراني قائماً وما دام حزب الله موجوداً هذه المرة تسعى إسرائيل إلى القضاء على حزب الله

السابق