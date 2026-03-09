غارة اسرائيلية على الضاحية

التالي

النائب جورج عدوان: من غير الطبيعي ألا نتقدّم بطعن والمجلس الدستوري سيكون اليوم أمام امتحان فهل سيتأيّد بقراراته السابقة أم أنه سيتجاوز سلسلة من الإجتهادات التي اعتمدها؟