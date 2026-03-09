غارة إسرائيليّة استهدفت قبريخا في الجنوب

الجيش الإسرائيلي: تدمير أكثر من 16 طائرة نقل تابعة لفيلق القدس الإيراني كانت تستخدم لنقل السلاح والتمويل إلى حلفاء إيران في الشرق الأوسط قرب مطار طهران

