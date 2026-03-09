أدرعي: القضاء على خلية من حزب الله في قرية مسيحية بجنوب لبنان

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي القضاء على خلية من حزب الله في قرية مسيحية بجنوب لبنان.



وقال عبر "إكس": "تعمل قوات اللواء 300 بقيادة الفرقة 146 في منطقة جنوب لبنان في إطار عملية الدفاع الأمامي. وخلال النشاط رصدت القوات خلية تابعة لحزب الله تدخل إلى موقع داخل قرية مسيحية تقع في جنوب لبنان حيث قامت القوات بتوجيه طائرة مقاتلة لتقوم بمهاجمة العناصر والقضاء عليهم".