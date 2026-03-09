غارة اسرائيلية جديدة على الضاحية

التالي

افرام: من يعتبر أن التمديد يمكن أن يكون لأشهر قليلة فهو لا يقرأ الواقع جيدًا فكيان لبنان بخطر والمطروح هذه المرة على الطاولة هو اتفاقية سلام مع إسرائيل بسرعة أو استمرار الحرب