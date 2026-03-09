غارة على الضاحية

معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية الدائمة حكمت على ثلاثة من عناصر حزب الله بغرامة مالية قدرها ٩٠٠ ألف ليرة لبنانية لكل منهم بجرم حيازة ونقل أسلحة بالاضافة الى مصادرة المضبوطات

افرام: من يعتبر أن التمديد يمكن أن يكون لأشهر قليلة فهو لا يقرأ الواقع جيدًا فكيان لبنان بخطر والمطروح هذه المرة على الطاولة هو اتفاقية سلام مع إسرائيل بسرعة أو استمرار الحرب