افرام: من يعتبر أن التمديد يمكن أن يكون لأشهر قليلة فهو لا يقرأ الواقع جيدًا فكيان لبنان بخطر والمطروح هذه المرة على الطاولة هو اتفاقية سلام مع إسرائيل بسرعة أو استمرار الحرب

